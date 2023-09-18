Патриарх Кирилл высказался об управлении людьми роботами и конце цивилизации

Патриарх Кирилл заявил, что роботы никогда не будут управлять людьми

Роботы никогда не будут управлять людьми. Об этом сказал глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации Сергея Собянина. Кадры выступления предстоятеля РПЦ публикует РИА Новости.

По словам патриарха, хороший руководитель характеризуется тем, что в процесс управления народом включено его сердце.

«А иначе быть не может. Роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать. Поэтому, видимо, никогда роботы не будут управлять людьми, особенно массами людей», — объявил глава РПЦ и отметил, что в противном случае настанет конец человеческой цивилизации.

А если это произойдет, то тогда, значит, мы близки к концу человеческой цивилизации Патриарх Кирилл

Патриарх выразил надежду, что человек никогда не потеряет способности «осуществлять высокие государственные обязанности».

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