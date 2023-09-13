Россияне написали полтора миллиона заявлений в МФЦ из-за фейка

Mash: полтора миллиона россиян поверили фейку о сборе биометрии

Захотевшие отказаться от биометрии россияне выстроились в очереди по всей стране

Начало событий в новости Захотевшие отказаться от биометрии россияне выстроились в очереди по всей стране

Россияне написали полтора миллиона заявлений в многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг из-за фейка о сборе биометрии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в российском правительстве.

По данным издания, каждый сотый житель страны поверил недостоверным сообщениям о невозможности отказаться от сдачи биометрии после 31 августа 2023 года. Также россиян испугала якобы открывающаяся возможность банков и телефонных операторов записывать голоса и использовать снимки клиентов без их ведома.

Большую часть поверивших в фейк составили безработные жители сел и маленьких городов в возрасте 55-65 лет.

Известно, что из-за ажиотажа вокруг фейка о биометрии работа МФЦ в ряде регионов оказалась парализована. Так в Нижнем Новгороде пенсионеры выстраивались в очереди к центрам госуслуг за несколько часов до открытия.

Текст фейкового сообщения массово пересылался между пользователями и групповыми чатами, и российские власти были вынуждены опровергать его содержание.

«Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент», — говорится в официальном сообщении на портале правительства Москвы.