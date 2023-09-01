Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 1 сентября 2023Россия

Захотевшие отказаться от биометрии россияне выстроились в очереди по всей стране

В российских МФЦ образовались очереди из желающих отказаться от биометрии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне, захотевшие отказаться от биометрии, выстроились в очереди перед многофункциональными центрами (МФЦ) госуслуг по всей стране. Об образовавшихся очередях пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в региональных МФЦ.

По информации издания, ажиотаж наблюдается в Башкирии, Дагестане, Приморье и других регионах, а представитель правительства Иркутской области сообщил, что работа ряда МФЦ оказалась буквально парализована.

Корреспондент газеты отметил, что в Нижнем Новгороде пенсионеры выстраивались в очереди к центрам госуслуг за несколько часов до открытия МФЦ. Общее число обращений желающих исчисляется десятками тысяч — в одном только Ростове-на-Дону было собрано 11 тысяч заявок на отказ от сдачи биометрии.

Материалы по теме:
«Мы — хранители природной правды» Ученые уверяли россиян, что все языки произошли от русского. Почему они так думали?
«Мы — хранители природной правды»Ученые уверяли россиян, что все языки произошли от русского. Почему они так думали?
14 июня 2023
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!» Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
6 мая 2020
Брожение умов Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
Брожение умовПочему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
16 июля 2018

Очереди к МФЦ образовались после появления в российском сегменте популярных мессенджеров сообщения о заканчивающейся к 31 августа возможности отказаться от биометрии. Текст в нескольких вариациях массово пересылался между пользователями и групповыми чатами, и российские власти были вынуждены опровергать его содержание.

«Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент», — говорится в официальном сообщении на портале правительства Москвы.

Похожие настроения наблюдались в конце девяностых и начале двухтысячных годов после введения обязательного присвоения ИНН российским физлицам. Тогда ряд граждан связывали ИНН с числом Сатаны.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?

    Блогерша показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице

    Биржевые цены на бензин и дизель обновили исторические максимумы

    Назван способ обезопасить себя от мошенников при аренде жилья

    Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

    Названы две главные страны-кандидата на членство в ЕС

    Осиротевший олененок стал лучшим другом 11-месячной дочери нового хозяина

    Малайзия направит протест Пекину из-за спорных территорий на карте Китая

    Путин назвал Россию непобедимой

    Швеция высказалась против приглашения российского посла Фондом Нобеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости