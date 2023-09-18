В Британии призвали избежать ядерного конфликта на Украине

Замглавы МИД Британии Ахмад: конфликт на Украине не должен стать ядерным

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад прокомментировал ход конфликта на Украине, отвечая на вопрос одного из членов парламента страны. Об этом передает ТАСС.

Ахмад подчеркнул, что конфликт на Украине является исключительно серьезной ситуацией. Он предупредил, что кризис не должен стать ядерным, и призвал избежать этого риска. При этом дипломат обвинил Россию в том, что она якобы использует ядерную риторику, чтобы удержать украинских партнеров от оказания им помощи.

Дипломат добавил, что «любое применение химического, биологического или ядерного оружия в этом конфликте будет иметь крайне серьезные последствия». Он также призвал Москву к деэскалации кризиса на Украине.

Ранее источники в Белом доме заявляли, что США приблизились к решению о передаче Украине дальнобойных ракет осенью. По данным издания, президенту страны Джо Байдену предстоит только одобрить это решение.