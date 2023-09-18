Российский сервис бронирования стал одним из самых посещаемых в мире

Ostrovok.ru оказался в топе самых посещаемых сайтов для бронирования отелей мира

Российский сайт Ostrovok.ru оказался в топ-15 самых посещаемых сервисов бронирования отелей в мире по итогам летнего сезона-2023. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Международной аналитической платформы Similarweb, которые поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В источнике отмечается, что в российском сегменте интернета Ostrovok.ru стал лидером списка. Известно, что за лето 2023 года общее количество посещений сайта превысило 46 миллионов.

Аналитики добавили, что за одно посещение пользователи просматривают около 11 страниц с объявлениями. По этому параметру российский сайт занял четвертое место среди участников рейтинга. Уточняется, что процент отказов у портала Ostrovok.ru оказался самым низким в списке.

Ранее центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование, которое выявило самые удобные российские приложения для бронирования отелей. Согласно полученным данным, лучшим сервисом России, по мнению экспертов системы мониторинга качества, названо приложение «Яндекс Путешествия», получившее оценку 4,48. Второе место занял сайт Ostrovok.ru (4,46), а замкнул тройку лидеров Trip.com (4,41).

