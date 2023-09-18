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15:42, 18 сентября 2023Мир

Президент Португалии оконфузился из-за комментария о декольте женщины

EFE: президента Португалии осудили за сексистский комментарий о декольте женщины

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Президент Португальской Республики Марсело Ребелу де Соуза во время визита в Канаду оконфузился из-за сексистского комментария о декольте молодой женщины. Об этом сообщает EFE.

На телекамеры попал фрагмент разговора Ребелу де Соуза с женщиной и ее дочерью во время прогулки по району «Маленькая Португалия», где он встречался с членами португальской общины в Торонто: «Дочь красивее матери. (...) Ваша дочь все еще может заболеть гриппом, разве вы не видели, какое у нее декольте?»

Один из основателей португальской Партии зеленых Ливре Руи Таварес заявил, что эти комментарии противоречат обязанности президента республики защищать свободу и уважать выбор своих сограждан, а также ставят соотечественницу в неудобное положение.

Со своей стороны представитель Партии по защите прав животных «PAN» Инес де Соуза Реал заявила, что президенту следует уточнить, был ли его комментарий сделан «без злого умысла», и особо подчеркнуть, что такие комментарии не могут быть нормой поведения.

Сам Ребело де Соуза не считает, что его комментарий был сексистским, потому что, по его словам, он сказал бы эту фразу и женщине в возрасте, и молодой девушке.

Ранее стало известно, что вице-премьер Великобритании Доминик Рааб принял решение уйти в отставку после расследования и обвинений в его адрес в неподобающем поведении. Это случилось после того, как не менее 24 госслужащих подали на него жалобы.

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    Дарья Балацкая
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