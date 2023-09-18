Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

Певица Шанайя Твейн заявила, что менопауза научила ее любить себя

Канадская кантри-певица Шанайя Твейн после празднования 58-летия призналась, что приняла возрастные изменения в своем теле. О плюсах менопаузы она рассказала в беседе с New York Post.

Твейн объяснила, почему позировала обнаженной для обложки своего нового альбома Queen of Me. «Я не эксгибиционистка, но люблю чувствовать себя сексуальной, наслаждаюсь своим телом сейчас больше, чем когда-либо. Когда-то я его ненавидела, когда мое тело было юным. Думаю, кто-то бы такое показывал больше, а я прятала», — заявила она.

По словам Твейн, менопауза научила ее принимать свое тело и его изменения. «Все будет только хуже, так что любить себя надо сейчас. Преодолевайте неуверенность в себе, она мешает. И страх мешает. Я всегда пою о бесстрашии и всем таком, пишу об этом, но не живу так, как пишу, а я хотела бы», — сказала она.

Ранее Твейн призналась, что ей пришлось бороться за жизнь из-за новой коронавирусной инфекции и сопутствовавшей ей пневмонии. Ее госпитализировали в пик пандемии COVID-19 с помощью вертолета.