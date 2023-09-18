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18:28, 18 сентября 2023Экономика

Путин передал Росимуществу норвежские доли в типографиях «Прайм Принт»

Путин передал Росимуществу норвежские доли Amedia в типографиях «Прайм Принт»

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт», расположенных в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске. Соответствующий указ был подписан им 18 сентября и размещен на официальном портале правовых актов.

На сайте вышеуказанных типографий сообщается, что единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске является компания Amedia Eastern Europe. Эта же фирма — мажоритарный акционер компаний в Воронеже и Новосибирске. В апреле 2022 года руководство холдинга объявило, что не может продолжать вести бизнес на территории России в связи с началом боевых действий на Украине.

Возможность введения временного управления над активами лиц из так называемых «недружественных» стран предусмотрена в России с конца апреля 2023 года. В Кремле тогда назвали подобную меру ответом на «противоречащие международному праву» действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

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    Анатолий Акулов
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