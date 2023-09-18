Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

Военный Дандыкин: потерявшийся F-35B может пролететь сотни миль без пилота

Американский истребитель F-35B, который сейчас разыскивают в США, может пролететь сотни миль без пилота, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал путь неуправляемого самолета.

«Это все происходит в Америке. Поэтому я думаю, что упадет он где-то на побережье. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Такое бывает. Может быть, виноват пилот, может, техника подкачала», — сказал Дандыкин.

Лететь F-35B, если заправка хорошая, может сотни миль Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Военный эксперт отметил, что похожая ситуация была в СССР.

«Это случилось, когда наш летчик пилотировал МиГ-23. Он сообщил, что произошел отказ двигателя и катапультировался. А после его катапультирования двигатель стал работать, самолет выровнялся и пошел себе, пролетев две или три натовских страны, не будучи замеченным, и упал возле франко-бельгийской границы», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в США ищут потерпевший аварию в Южной Каролине истребитель F-35B Lightning II. Сообщается, что пилот благополучно катапультировался, его доставили в местную больницу в стабильном состоянии. Самолет входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты.

