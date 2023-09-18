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11:56, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» научат пользователей снимать контент

«Одноклассники» улучшат контент пользователей с помощью обучающих роликов

Фото: Wes Hicks / Unsplash

«Одноклассники» представили серию обучающих роликов, которые помогут пользователям платформы улучшить качество снимаемого контента. Об этом сообщается в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Как уточнили в пресс-службе, раздел «ФотоСоветы» можно найти в сервисе «Увлечения» и в официальной группе соцсети «Все ОК!». Отмечается, что приемы, которые помогут посмотреть на привычные вещи под новым углом, раскрываются в 60 видеоуроках.

В упомянутом разделе можно будет узнать о том, как красиво запечатлеть сервировку стола и ужин, любое комнатное растение, рабочее место, домашних животных, а также многое другое. Инструкции были составлены популярными авторами платформы, регулярно создающими качественный контент. Блогеры расскажут россиянам о том, как выстраивать композицию и подбирать ракурсы.

Комментируя появление обучающих видео, директор по маркетингу «Одноклассников» Наталья Радченкова отметила, что проект поможет пользователям найти вдохновение в житейских мелочах и найти идеи для контента, а также красиво представить свою задумку, пользуясь различными приемами съемки.

«Многие хотят красиво сфотографировать свое кулинарное произведение или путешествие. Однако может казаться, что для этого нужны какие-то специальные знания, а интересный контент получается только у профессионалов», — отметила Радченкова, заверив, что на самом деле для хорошего кадра нужен лишь телефон и немного фантазии.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили уникальный сервис Tracer для разработчиков, который помогает находить технические проблемы в мобильных приложениях на Android и iOS и создавать автоматические отчеты об ошибках.

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    Варвара Кошечкина
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