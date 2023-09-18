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13:15, 18 сентября 2023Мир

Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

Глава МИД ФРГ Бербок: многие немцы не осознают необходимость поддержки Украины

Фото: Henry Nicholls / Getty Images

Многие немцы не осознают необходимость поддержки Украины Германией. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?". Так не только в США, но и у нас, в Германии», — сказала министр.

По словам Бербок, союзники Киева должны продемонстрировать миру, что их поддержка Украине продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее Бербок заявила, что Берлин предоставил Киеву помощь в размере 22 миллиардов евро с начала российской специальной военной операции.

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    Глеб Бажуткин
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