В ООН пройдут слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, начинает слушания по иску Киева от февраля 2022 года против Москвы о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебные слушания пройдут с 18 по 27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, которые были выдвинуты Россией.

В понедельник слово будет предоставлено Москве, во вторник выступит украинская сторона. В среду, 20 сентября, будут заслушаны другие государства, которым суд ранее разрешил участвовать в иске.

В июне Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы.