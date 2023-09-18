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04:57, 18 сентября 2023Наука и техника

Композитный дрон-камикадзе испытают в зоне СВО

Дрон-камикадзе «БАС-80» из композитных материалов испытают в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, переданы военным для испытаний в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил управляющий директор НПО «Андроидная техника» — предприятия-разработчика беспилотника — Евгений Дудоров в беседе с РИА Новости.

«Мы передали "Царским волкам" пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения», — сказал Дудоров.

По его словам, за счет применения композитных материалов «БАС-80» удалось сделать максимально легким и компактным.

Ранее российскую самоходную артиллерийско-минометную установку 2С31 «Вена» впервые показали в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что машины, которые в два раза больше советских установок 2С9 «Нона-С», применяют под Артемовском.

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    Марина Совина
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