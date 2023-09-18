Угнавший Mercedes и устроивший ДТП с пятью пострадавшими автомойщик арестован

В Москве суд арестовал автомойщика, угнавшего Mercedes и устроившего ДТП

Таганский районный суд Москвы арестовал автомойщика Никиту Кожинова, который угнал автомобиль Mercedes с мойки и устроил ДТП с пятью пострадавшими в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кожинов будет под стражей до 15 ноября. Такую меру пресечения для него запросил следователь. Сторона защиты настаивала на том, что мужчину не стоит отправлять под стражу, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Автомойщик проходит обвиняемым по пунктам «а», «в» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице 21-летний молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, не справился с управлением, наехал на фонарный столб и столкнулся с такси, в котором были водитель и трое пассажиров. Виновник ДТП ехал со скоростью 150 километров в час. В результате аварии пострадали пять человек, одна из них — пассажирка такси — в тяжелом состоянии.

Позднее выяснилось, что он был пьян, не имел водительского удостоверения и взял машину с мойки, где работает мойщиком.