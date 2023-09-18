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08:25, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о требовании ВСУ вывести их с передовой

Рогов: элитная бригада ВСУ в Запорожье потребовала вывести ее с передовой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от командования вывести его с передовой на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские войска на указанном направлении выдохлись. «Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — рассказал Рогов.

По его информации, этой бригаде поставили цель дойти до Крыма и пройти парадом победы. Однако, украинские военные несут потери под населенным пунктом Работино Запорожской области, подчеркнул Рогов. Он добавил, что ВСУ так и не смогли прорвать первую линию обороны российских сил.

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    Кристина Есикова
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