Экс-советник Зеленского заявил об угрозе Киеву в случае прихода Трампа к власти

Перспектива того, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы в новой гонке не будет с таким энтузиазмом помогать Украине, беспокоит лидеров в Киеве. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшего советника Владимира Зеленского Игоря Новикова.

Экс-советник заявил об угрозе Киеву в случае возвращения Трампа к власти. По его словам, Украина становится внутриполитической проблемой в США и европейских странах.

Новиков отметил, что в таких условиях администрация Зеленского стремится сохранить двухпартийную поддержку помощи Киеву.

Ранее стало известно, что в США и Европе растет число противников дальнейшей помощи Киеву. Свою роль в данном вопросе играет провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. В случае остановки Западом дальнейшей поддержки Украины она столкнется с проблемами приобретения новой военной техники, а также отсутствия разведывательных данных, что приведет к неисчислимым потерям бойцов и ресурсов.