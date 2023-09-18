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15:23, 18 сентября 2023Бывший СССР

Бывший советник Зеленского заявил об угрозе Украине в случае возвращения Трампа

Экс-советник Зеленского заявил об угрозе Киеву в случае прихода Трампа к власти

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Перспектива того, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы в новой гонке не будет с таким энтузиазмом помогать Украине, беспокоит лидеров в Киеве. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшего советника Владимира Зеленского Игоря Новикова.

Экс-советник заявил об угрозе Киеву в случае возвращения Трампа к власти. По его словам, Украина становится внутриполитической проблемой в США и европейских странах.

Новиков отметил, что в таких условиях администрация Зеленского стремится сохранить двухпартийную поддержку помощи Киеву.

Ранее стало известно, что в США и Европе растет число противников дальнейшей помощи Киеву. Свою роль в данном вопросе играет провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. В случае остановки Западом дальнейшей поддержки Украины она столкнется с проблемами приобретения новой военной техники, а также отсутствия разведывательных данных, что приведет к неисчислимым потерям бойцов и ресурсов.

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    Алевтина Запольская
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