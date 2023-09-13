На Западе стали чаще задумываться об отказе от помощи Украине

FA: Киев ждет неисчислимая потеря ресурсов в случае отказа Запада помогать ему

Все больше западных политиков начинают чаще задумываться о прекращении долгосрочной поддержки Украины, сообщает издание Foreign Affairs.

«В США конфликт на Украине стал предметом споров о том, сколько американцам следует тратить на поддержку зарубежных партнеров и союзников. В Европе пандемия COVID-19 и высокая инфляция стали серьезным экономическим ударом», — сказано в статье.

Отмечается, что на фоне этого в США и Европе растет число противников дальнейшей помощи Киеву. Кроме того, свою роль в данном вопросе играет провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули авторы статьи. По мнению издания, в случае остановки Западом дальнейшей поддержки Украины она столкнется с проблемами приобретения новой военной техники, а также отсутствия разведывательных данных, что приведет к неисчислимым потерям бойцов и ресурсов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о смелости российских военных и подчеркнул, что они знают цель своих сражений. По его словам, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус надеется, что россияне оставят зоны боев, однако не существует подтверждений этим предположениям.