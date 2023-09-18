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13:08, 18 сентября 2023Мир

В Кремле оценили идею расширения Совбеза ООН

Песков: СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности организации

Фото: Manuel Elias / UN Photo / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности организации при консенсусе всех ее участников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации — с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников и, конечно, большая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время все громче и громче заявляют о себе», — оценил идею расширения Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что переговоры о расширении Совбеза ООН будут длительными и непростыми, но являются необходимыми.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что в течение недели президент США Джо Байден затронет вопрос об изменениях в Совете безопасности ООН.

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    Максим Габриелян
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