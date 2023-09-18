Военком разъяснил порядок применения одного ограничения для уклонистов
Уклонистам будут запрещать выезд из России по истечении 20 дней со дня появления электронной повестки в соответствующем реестре. Об этом рассказал врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства региона, его слова приводит «Фонтанка».
Также за неявку военкомат может временно ограничить призывнику право распоряжаться недвижимостью и транспортом, запретить ему регистрироваться в качестве ИП и получать кредиты.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря.
18 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила воинского учета и ответственность за их несоблюдение начнут применяться 1 января 2024 года. До тех пор основным способом оповещения призывников остаются традиционные повестки, отметил он.