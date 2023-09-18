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15:14, 18 сентября 2023Россия

Военком разъяснил порядок применения одного ограничения для уклонистов

Военком Петербурга: уклонистам запретят выезд при 20-дневной неявке в военкомат

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Уклонистам будут запрещать выезд из России по истечении 20 дней со дня появления электронной повестки в соответствующем реестре. Об этом рассказал врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов на заседании правительства региона, его слова приводит «Фонтанка».

Также за неявку военкомат может временно ограничить призывнику право распоряжаться недвижимостью и транспортом, запретить ему регистрироваться в качестве ИП и получать кредиты.

Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря.

18 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила воинского учета и ответственность за их несоблюдение начнут применяться 1 января 2024 года. До тех пор основным способом оповещения призывников остаются традиционные повестки, отметил он.

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    Алан Босиков
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