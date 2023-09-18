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11:51, 18 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали об ответственности за неявку по электронной повестке

Картаполов: в осенний призыв штрафа за неявку по электронной повестке не будет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В осенний призыв 2023-го года штрафов за неявку по электронной повестке не будет. Об этом рассказал Telegram-каналу Shot глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ответственности избегут призывники, которым придет повестка на портале «Госуслуг», но кто не получит бумажную повестку. «Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки», — пояснил депутат.

В июле Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года, напомнил Картаполов. «Вот тогда он [закон] и заработает», — резюмировал глава комитета.

Согласно нормам действующего законодательства, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее Картаполов сообщил, что осенью в Госдуму внесут проект закона об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. По его словам, проект необходимо принять для «выравнивания ситуации», поскольку в Уголовном кодексе России уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.

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    Алан Босиков
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