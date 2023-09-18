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02:12, 18 сентября 2023Мир

Конгрессвумен поймала Байдена на вранье

Конгрессвумен: Байден может врать о чем угодно
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных зданий после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября», — напомнила конгрессвумен.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попросил не верить сообщениям о том, что санкции западных стран против Москвы работают, а российская экономика загибается. По его словам, и президент США Джо Байден, и европейские лидеры успокаивают своих граждан по поводу работающих санкций, но врут им.

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    Юлия Мискевич
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