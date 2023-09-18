Белый дом отказался анонсировать встречи с делегацией России на Генассамблее ООН

Представитель Белого дома Кирби не анонсировал встреч с делегацией РФ на ГА ООН

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался анонсировать какие-либо встречи с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Его слова приводит ТАСС.

«Мне неизвестно о каких-либо двусторонних дискуссиях», — заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах российских и американских делегатов.

Он также отметил, что ему нечего заявить относительно высылки из России двух американских дипломатов и переадресовал вопрос в Госдепартамент США.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным дипломатам следует попытаться встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы наладить диалог для мирного урегулирования конфликта на Украине.

