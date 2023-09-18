В Китае раскрыли цель визита главы МИД в Россию

Глава МИД КНР Ван И посетит Россию для укрепления стратегического сотрудничества

Глава МИД Китая Ван И посетит Россию для укрепления и расширения стратегического сотрудничества между странами. Такую цель поездки раскрыли в китайском внешнеполитическом ведомстве, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам стратегической безопасности, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

«Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен (...) на продвижение двухсторонних отношений, углубление обмена мнениями», — добавила Мао Нин.

Ранее стало известно, что глава МИД Китая Ван И провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Встреча прошла на Мальте на выходных 16-17 сентября, однако тема переговоров неизвестна.