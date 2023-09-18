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22:27, 18 сентября 2023Мир

Белый дом заявил об отсутствии признаков передачи Китаем оружия России

Белый дом заявил, что не видит признаков передачи Китаем оружия России

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал об отсутствии каких-либо признаков того, что Китай намерен поставлять оружие России, сообщает ТАСС.

«Мы не видим никакого признака того, что КНР изменила свои расчеты или приняла решение предоставить летальные средства России, Вооруженным силам России», — заявил он.

По его словам, Вашингтон считает, что подобные действия не отвечали бы интересам Пекина. Представитель американской администрации добавил, что США продолжат наблюдать за ситуацией в данном вопросе.

Ранее стало известно, что технологическая зависимость стран Евросоюза (ЕС) от Китая может усилиться к 2030 году. Речь идет главным образом о поставках в регион литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из КНР.

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    Марина Совина
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