В России неходячему ребенку предложили жилье на пятом этаже в доме без лифта

В Башкирии неходячему ребенку предложили жилье на пятом этаже в доме без лифта

В Башкирии чиновники предложили неходячему ребенку жилье на пятом этаже в доме без лифта. Об этом сообщает сетевое издание «Уфа1.ру».

По словам матери мальчика с инвалидностью, о готовности предоставить положенное ее сыну жилье власти города Сибай сообщили 16 августа. При этом предложенная квартира расположена на пятом этаже, подняться и спуститься куда можно только по лестнице, уточнила россиянка.

Поднять на пятый этаж ребенка в 30-килограммовой коляске женщина не сможет. «Сын не ходит, не сидит, сам он никак не заберется», — добавила она.

Женщина была вынуждена отказаться от предложенной квартиры. На это чиновники ответили, что подходящего помещения нет и ждать его придется годами.

Ранее в Казани 14-летний ребенок с инвалидностью был вынужден ползти по лестнице из-за отсутствия в здании суда пандусов. Мать мальчика судится с администрацией города из-за непредоставления жилья.