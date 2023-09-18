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16:16, 18 сентября 2023Среда обитания

Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

Заключено рекордное число сделок на элитном загородном рынке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Рекордное число элитных загородных домов приобрели москвичи в 2023 году. Ослабление курса рубля и рост ключевой ставки заставили жителей столичного региона выбрать, куда выгоднее вложить средства, рассказали «Известиям» аналитики Villagio Realty.

«Достаточно резкое падение курса рубля к основным валютам в июле – августе 2023 года, а также увеличение процентной ставки до 12,5 процентов вызвало существенные колебания и активизацию рынка жилой недвижимости в Москве. Столь существенные изменения не могли не отразиться и на менее динамичном рынке загородной недвижимости», — пояснили эксперты.

Отмечается, что наибольшим спросом в сегменте пользовались участки без подряда в бюджете 50–70 миллионов рублей или дома под ключ стоимостью до 200–250 миллионов рублей. Стоимость сотки под Москвой, по расчетам аналитиков компании, продолжает расти со второго квартала 2023 года. Эксперты уверены, что элитное загородное жилье не потеряет спрос вплоть до 2024-го.

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Как считает коммерческий директор Villagio Realty Алексей Коротких, такие высокие показатели по числу сделок обеспечили реформы госрегуляторов по стимулированию загородного строительства и деревянного домостроения, в том числе специализированные ипотечные программы и гибридный режим работы в постковидную эпоху.

Жилье элитного и бизнес-класса предпочитают сдавать легально, в то время как доля «теневых» сделок в сегменте жилья средней стоимости достигает 90 процентов, ранее заявил депутат Артем Кирьянов. Политик предлагает вывести риэлторов из «подпольных условий» посредством введения новых законов в отрасли.

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    Виктория Клабукова
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