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13:18, 18 сентября 2023Ценности

Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Американскую актрису Меган Маркл заметили в наряде испанского бренда Zara из массмаркетового сегмента. Соответствующие снимки публикует Page Six.

42-летняя знаменитость появилась в Дюссельдорфе на международном соревновании ветеранов Invictus Games, создателем и попечителем которого является ее супруг, принц Гарри. Герцогиня Сассекская вышла в свет в льняном комбинезоне Zara бежевого цвета и блейзере в тон. При этом в качестве обуви она выбрала сандалии YSL за 725 долларов (70 тысяч рублей).

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На размещенных кадрах видно, что из аксессуаров на Маркл были серьги-кольца модного дома Bottega Veneta стоимостью 305 долларов (29 тысяч рублей), солнцезащитные очки и золотая подвеска люксового бренда Brilliant Earth, цена которой составляет 995 долларов (96 тысяч рублей). В то же время волосы телезвезда распустила, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж.

Ранее в сентябре Меган Маркл также запечатлели в платье из массмаркета. Актрису сфотографировали в платье длины макси черного цвета с плиссированной юбкой из массмаркетового магазина Banana Republic. Его цена составляет 60 долларов (5799 рублей).

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    Майя Пономаренко
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