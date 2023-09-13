Меган Маркл заметили в платье из массмаркета

Американскую актрису Меган Маркл заметили в бюджетном платье на публике. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость появилась в Дюссельдорфе на международном соревновании ветеранов Invictus Games, создателем и попечителем которого является ее муж, принц Гарри. Телезвезду запечатлели в платье длины макси черного цвета с плиссированной юбкой из массмаркетового магазина Banana Republic. Его цена составляет 60 долларов (5775 рублей).

Маркл надела туфли на каблуках в тон, а из аксессуаров выбрала золотые часы, серьги и кольца. В то же время на лицо актрисы нанесли нюдовый макияж, а волосы распустили и уложили легкими волнами.

Ранее в сентябре сообщалось, что Карл III не встретился с принцем Гарри, когда тот посещал мероприятие благотворительного фонда WellChild в Лондоне 7 сентября. Источник, близкий ко двору, рассказал, что в рабочем графике короля не нашлось времени для встречи с младшим сыном.