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09:16, 19 сентября 2023Путешествия

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 15 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех аэропортах Москвы ночью 19 сентября отменили или перенесли 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как стало известно, в Шереметьево пять рейсов отправились с опозданием. В Домодедово девять рейсов задержали, а один отменили. Во Внуково перенесли два рейса, а отправление еще трех самолетов отменили.

Информации об изменении расписания воздушных судов в аэропорту Жуковский нет. Причина массовых сбоев в столичных воздушных гаванях не раскрывается.

Ранее лайнер авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров на борту осуществил критическое снижение за восемь минут во время полета из Нью-Джерси в Рим. Известно, что нештатная ситуация произошла из-за проблем с герметизацией.

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    Мария Борисова
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