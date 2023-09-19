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09:58, 19 сентября 2023Спорт

Президент РПЛ высказался об отъезде российских игроков в зарубежные чемпионаты

Алаев заявил, что нельзя смотреть на отъезд игроков из РПЛ только негативно
Александр Алаев

Александр Алаев. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об отъезде российских игроков в зарубежные чемпионаты. Его слова приводит «РБ Спорт».

Алаев заявил, что нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. «Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг», — добавил функционер.

12 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал игроков уезжать в европейские клубы. «Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — выразил мнение он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Ксения Курашкина
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