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12:41, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда КВН с Кавказа опроверг расхожий стереотип о Дагестане

Звезда КВН Алибутаев назвал ложным мнение о том, что в Дагестане опасно

Кадр: группа «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Бывший участник КВН, актер и шоумен Омар Алибутаев опроверг расхожий стереотип о Дагестане. О своем родном регионе он высказался в интервью проекту «Макарена». Ролик вышел во «ВКонтакте».

Алибутаев назвал ложным мнение о том, что в Дагестане опасно. «В Дагестане если и бывают какие-то проблемы, то это те проблемы, которые есть везде. Эти же проблемы можно найти в твоем родном Оренбурге, во Владивостоке, в Иванове, они везде», — заявил юморист. Он также не согласился с утверждением о том, что Дагестан — это криминальный регион.

При этом Алибутаев частично согласился со стереотипом о том, что некоторые дагестанцы могут вызывающе себя вести в других городах. «Из 15 человек один бывает вот такой вот. (...) Из села вышел, в Москву перебрался, где нет родителей, где нет контроля над ним, и ведет себя неподобающим образом. За таких персонажей мне действительно очень стыдно», — признался комик.

Омар Алибутаев играл в команде КВН «Сборная Дагестана», снимался в юмористическом скетч-шоу «Горцы от ума». Играет в веб-сериале «Омар в большом городе». На одноименный YouTube-канал юмориста подписано 1,6 миллиона пользователей.

Ранее другой бывший участник КВН Вячеслав Макаров рассказал о неловком случае, который произошел с ним во время выступления на корпоративе. Шоумен раскрыл, что на мероприятии у него разошлись штаны.

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    Олег Давыдов
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