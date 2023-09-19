Названа цена постройки дома в стиле «Барби» в России

Директор «Дачного Сезона» Дасаев: дом Барби обойдется россиянам в 30 млн рублей

Постройка коттеджа в стиле дома из фильма «Барби» Греты Гервиг в России обошлась бы в 25-30 миллионов рублей. Об этом рассказал «Ленте.ру» креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

В вышеуказанную цену входит строительство двухэтажного дома площадью 240-250 квадратных метров «под ключ» с отделкой и коммуникациями, при этом не учитывается стоимость мебели и декора, уточнил эксперт. Он отметил, что на внутреннюю отделку дома и оснащение его мебелью придется потратить не меньше, чем на его возведение. При выборе отечественных производителей цена отделки и оснащения снизится, но при этом все равно окажется выше среднего показателя на рынке, указал эксперт.

В доме, предположительно, будет четыре или пять спален, три санузла, кухня-столовая, просторная гостиная площадью около 40-50 квадратных метров, а также большая гардеробная с функциональными стеллажами и выдвижными ящиками, кладовые и большая терраса. В подобный коттедж может поместиться более 50 гостей, отметил Дасаев.

Оптимальным размером участка для дома в стиле «Барби» будет территория площадью 12 соток. На огороженном участке будут располагаться сад и бассейн, а также другие элементы благоустройства.

Самым подходящим материалом для постройки дома являются блоки, а отделку фасада следует производить высококачественной штукатуркой. По словам эксперта, стоимость этих материалов вместе с работой составит около 4,5 миллиона рублей. Для кровли подойдет мягкая черепица, эстетичный материал, имеющий высокие эксплуатационные свойства, который также будет сочетаться с современным фасадом дома.

Окна в коттедже важно заламинировать как с наружной, так и с внутренней стороны, посоветовал эксперт. Такие окна приблизят внешний вид дома к прототипу из фильма, а также позволят придать им различный дизайнерский вид. Также важно установить в помещении внутрипольные конвекторы для избежания возникновения конденсата и поддержания комфортного микроклимата. Как указал эксперт, цена одного такого аппарата без учета стоимости монтажа составляет около 100 тысяч рублей. Также необходимо провести качественную систему вентиляции для постоянной циркуляции воздуха во всех комнатах коттеджа. Стоимость установки системы может превышать миллион рублей.

По словам Дасаева, в отделке дома могут быть использованы дерево, стекло или пластик, а некоторые элементы экстерьера и интерьера следует оформить с использованием нетипичных материалов и текстур. Ими могут выступить газобетон или теплая керамика. В оформлении фасада и отделки дома он посоветовал использовать цвета с кодом RAL4010 или 4003.

Строительство дома будет длиться не менее шести месяцев с учетом срока проектирования, не включая период усадки строения от трех до шести месяцев в зависимости от сезона.

Ранее в США появилась возможность арендовать дом в стиле Барби. Объявление с таким предложением было опубликовано на сайте Airbnb. Объект расположен в городе Малибу штата Калифорния, в доме есть тренажерный зал, а также горка для бассейна на втором этаже, а на участке расположены диско-роликовый каток и гигантская песочница.