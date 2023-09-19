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22:53, 19 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над двумя российскими регионами

Минобороны: два беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, 19 сентября около 21:00 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», — отметили в Минобороны.

17 сентября российские средства ПВО уничтожили над Крымом четыре украинских беспилотника. ВСУ пытались совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа, которые были сбиты в промежуток с 01:45 по 02:20 мск над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

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    Екатерина Подвигина
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