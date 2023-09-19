Ким Кардашьян порадовала фанатов снимком в бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников фото в откровенном образе с отдыха у бассейна. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость сфотографировалась на шезлонге в бикини коричневого цвета. На размещенном кадре видно, что от аксессуаров предпринимательница решила отказаться, а волосы в то же время собрала. Бизнесвумен скрыла лицо, продемонстрировав фанатам только свою фигуру.

Подписчики восхитились внешним видом Кардашьян в комментариях. «Шикарна», «Как всегда прекрасна», «С каждым днем все лучше», «Обожаю тебя!» — высказывались многочисленные фанаты.

В августе Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети. Знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.