Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на публике с новой прической и была поднята на смех в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

42-летняя знаменитость посетила пятый ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Для мероприятия звезда выбрала облегающее черное платье, оформленное кожаным корсетом. Она дополнила свой образ остроносыми сапогами, небольшой сумкой и массивным чокером в виде цепи люксового бренда Chanel. Также Кардашьян решила продемонстрировать новую стрижку — прямую челку.

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for This Is About Humanity

Читатели издания высмеяли внешний вид бизнесвумен в комментариях под материалом. «Что за Уэнздей Аддамс?», «Эта челка подчеркивает ее пухлые щеки», «Ее лицо очень огромное здесь», «Эта челка неуместна», «Наконец-то оделась на свой возраст. Челка, конечно, лишняя, но видно, что Ким старается», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян показала фанатам новую прическу и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах знаменитость предстала в облегающем черном наряде из кожи, который обнажал ее спину. При этом она продемонстрировала уложенные в высокий хвост блестящие волосы, верхняя часть которых плотно прилегала к голове, а нижняя образовывала слипшиеся пряди.