Раскрыта тайна исчезновения экс-главы МИД Китая

WSJ: экс-главу МИД Китая Цинь Гана отстранили за внебрачные отношения в США

Экс-главу МИД Китая Цинь Гана могли отстранить за внебрачные отношения в США, когда он был чрезвычайным и полномочным послом в этой стране. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Коммунистическая партия Китая провела внутреннюю проверку, которая установила, что дипломат, будучи послом в США, состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.

Экс-глава ведомства Цинь Ган не появляется на публике несколько месяцев. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был отправлен в отставку.

В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который уже возглавлял китайское внешнеполитическое ведомство с 2013-го по 2022 год.