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16:36, 19 сентября 2023Забота о себе

Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

Инфекционист Поздняков: антитела не защищают от нового штамма коронавируса

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал главной отличительной особенности нового штамма коронавируса «пирола». Его слова передают «Известия».

Поздняков объяснил, новый вариант COVID-19 отличается от своих предшественников большим количеством мутаций в S-белке: их насчитывается аж 30. При этом каждая из них направлена на максимально быстрое внедрение вируса внутрь клеток. В результате выработанные организмом антитела не защищают от «пиролы», поскольку не успевают сработать, подчеркнул врач.

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Также Поздняков отметил, что специфической симптоматики у нового штамма коронавируса нет: он выглядит как обычная ОРВИ или другая разновидность новой коронавирусной инфекции, потеря обоняния встречается редко. «Когда в некоторых статьях появляется информация о том, что для нового штамма коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель и интоксикация, то мы видим, что это симптоматика, которая характерна для любой респираторной вирусной инфекции», — рассказал врач.

В заключение Поздняков заявил, что опасения Роспотребнадзора относительно нового штамма обоснованы, так как из-за большого количества мутаций «Пирола» отличается высокой степенью заразности.

Ранее оперативный штаб сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48 процентов. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве. На этом фоне в столице снова развернули резервный ковидный госпиталь, в Доме правительства вернули обязательное ношение масок.

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    Наталья Обрядина
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