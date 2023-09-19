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17:22, 19 сентября 2023Наука и техника

Запуск ракеты Electron завершился аварией

SpaceNews: запуск ракеты Electron завершился аварией

Фото: The Rocket Lab / Globallookpress.com

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab с космодрома в Новой Зеландии завершился аварией. Об этом сообщает SpaceNews.

Аномалия была зафиксирована практически сразу после отделения первой ступени носителя от второй спустя 2,5 минуты после пуска ракеты. Носитель Electron должен был вывести на околоземную орбиту радиолокационный спутник Acadia компании Capella Space.

В Rocket Lab принесли извинения Capella Space и отложили следующий запуск Electron.

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Издание напоминает, что последняя авария стала третьей для компании Rocket Lab за последние три года.

В августе компания Rocket Lab впервые запустила ракету Electron с использованным двигателем Rutherford.

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    Иван Потапов
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