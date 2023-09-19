Медсестра психбольницы год занималась сексом с пациентом и попала под суд

В Великобритании медсестра попала под суд из-за отношений с психбольным. Об этом сообщает Glasgow Live.

37-летняя медсестра Джин Макларен из Глазго вступила в сексуальные отношения с пациентом особо охраняемого отделения психбольницы. Мужчина попал под суд в 2013 году после серии нападений с использованием ножа. Преступнику грозило пожизненное заключение, но его отправили на принудительное лечение. Через несколько лет мужчину перевели в больницу, где работала Макларен. Их годичный роман начался после случайного разговора о занятиях фитнесом.

Вскоре после этого женщина начала специально брать ночные дежурства в его палате. Пара устраивала свидания в подсобке, где занималась сексом. Кроме того, однажды женщина взялась сопроводить пациента за покупками перед Рождеством, но вместо этого отвела к себе домой.

В 2019 году Макларен уволилась, но время от времени продолжала брать ночные дежурства в клинике. Позже во время одной из ссор женщина порвала с возлюбленным. Несмотря на это, она несколько раз отправляла ему открытки с признаниями и звонила по телефону.

Я безумно скучаю по тебе. Мне жаль, что я не та, кто может сделать тебя счастливым. Прости меня за все злые слова, которые могли тебя задеть. Пожалуйста, только не думай, что я не любила тебя. Мне не хватает тебя, и это очень больно Джин Макларен текст открытки для пациента, с которым у медсестры была связь

Связь Макларен с пациентом вскрылась после того, как она в очередной раз позвонила в больницу и попросила позвать мужчину к телефону. Однако одна из медсестер узнала ее голос и позже проверила номер по базе сотрудников.

Вскоре Макларен арестовали. Она признала, что вступила в сексуальную связь с пациентом, и ей запретили впредь работать медсестрой. Мужчина рассказал, что его психическое состояние ухудшилось после разрыва с ней. В настоящий момент женщину освободили под залог, однако ей грозит реальный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат, чтобы проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем. Половой акт произошел на глазах у других пациентов.