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07:00, 19 июля 2023Из жизни

Женщина прикинулась врачом ради секса с мужем на глазах у пациентов больницы

Daily Mail: итальянка украла медицинский халат и проникла в больницу ради секса с мужем

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Жительница итальянского города Падуя украла врачебный халат, чтобы проникнуть в больничную палату и заняться сексом с мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

Полуобнаженную женщину, которая занималась сексом с пациентом на больничной каталке, обнаружила сестра отделения неотложной помощи. При этом половой акт происходил на глазах у других пациентов, находившихся в палате. Когда от 40-летней итальянки потребовали разъяснений, она заявила, что является сотрудницей больницы, но ее быстро разоблачили, задержали и передали полиции.

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Доктора заявили, что женщина, чье имя не сообщается, была пьяна. Кроме того, итальянка вытащила из руки супруга капельницу, чтобы она не мешалась в процессе соития. Также выяснилось, что перед этим нарушительницу уже выдворяли с территории больницы, так как она оскорбляла сотрудников. Чтобы повторно проникнуть на территорию клиники и увидеться с супругом, она украла медицинский халат и прикинулась врачом.

Итальянке грозят обвинения в краже, врачебной деятельности без лицензии и подделке личности. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что взрослая женщина в американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, выдала себя за девочку-подростка и несколько дней ходила в школу, куда поступила по поддельным документам. Самозванка заявила, что ей 15 лет, но это вызвало подозрения, так как представителям органов образования не удалось выяснить личность ее родителей или законного опекуна.

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    Алиса Дмитриева
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