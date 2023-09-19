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09:04, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Собчак раскрыла самую популярную фразу покинувших Россию людей

Собчак заявила, что покинувшие Россию люди часто жалуются на «ненужность»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россияне, которые покинули страну и недовольны своей судьбой за границей, часто жалуются на то, что за рубежом они никому не нужны. Об этом в беседе с популярным блогером Русланом Усачевым, который в 2021 году уехал из России и впоследствии вернулся, заявила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Ролик доступен на YouTube.

«Это самая расхожая фраза, которую я слышу от тех, кто думает или недоволен своей судьбой за границей. Все говорят: "Мы там *** [вообще] никому не нужны"», — раскрыла Собчак.

Она также назвала эту фразу клише и поинтересовалась, посещали ли Усачева такие мысли во время пребывания за границей. Блогер, отвечая на вопрос, пошутил, что периодически размышляет о своей «ненужности» и сейчас, уже находясь в России.

Руслан Усачев в июне 2021 года объявил о намерении уехать из России. Объясняя свое решение, блогер подчеркнул, что ему «больно смотреть на происходящее в стране». Он также раскрыл, что намерен приезжать в разные страны и жить там примерно по одному месяцу.

Впоследствии инфлюенсер заявил, что причиной отъезда стала не политическая ситуация в стране, а его желание попробовать новое. В июне 2023 года стало известно, что блогер вернулся в Россию.

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    Олег Давыдов
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