Ляйсан Утяшева восхитила фанатов фигурой в облегающем боди

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя спортсменка поделилась видео, записанным в бассейне. В начале ролика знаменитость предстала перед камерой в облегающем боди, остроносых туфлях на шпильке и шубе. Сделав несколько шагов, она сняла с себя верхнюю одежду и продемонстрировала стройную фигуру.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях. «Какая идеальная», «Как можно быть такой красивой? Вы прекрасны и душой и телом», «Шикарные ноги», «Бесподобная», «Красотка», — высказывались они.

В апреле Ляйсан Утяшева показала эффективный способ избавиться от целлюлита. Спортсменка поделилась видео, на котором она продемонстрировала вариант выполнения глубоких приседаний с акцентом на внутреннюю поверхность бедер. По ее словам, данное упражнение устраняет отчетность, застои и помогает бороться с целлюлитом.