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07:42, 19 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Подполковник ЛНР Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

Фото: Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что украинские подразделения теряют не только технику, но и личный состав — до 30 процентов при каждом штурме, об этом свидетельствуют перехваченные данные.

«Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки боекомплекта», — сообщил Марочко.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не способен скрывать правду о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неудачной политике Вашингтона по этому конфликту.

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    Марина Совина
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