Ким Чен Ыну подарили в России меч с ювелирными камнями

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили в России меч с ювелирными камнями

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили меч во время его визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оружейной фабрики «Златоуст».

Выяснилось, что политику преподнесли изготовленный вручную меч, выполненный по образцу XVIII века. Отмечается, что изделие инкрустировано ювелирными камнями, а также украшено миниатюрами из русских былин о богатырях.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Позже северокорейский лидер приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы.

Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров. Аналогичный маршрут равен трем путешествиям из Петербурга в Москву и обратно.