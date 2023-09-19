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13:07, 19 сентября 2023Ценности

Ким Чен Ыну подарили в России меч с ювелирными камнями

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили в России меч с ювелирными камнями

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили меч во время его визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оружейной фабрики «Златоуст».

Выяснилось, что политику преподнесли изготовленный вручную меч, выполненный по образцу XVIII века. Отмечается, что изделие инкрустировано ювелирными камнями, а также украшено миниатюрами из русских былин о богатырях.

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Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Позже северокорейский лидер приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы.

Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров. Аналогичный маршрут равен трем путешествиям из Петербурга в Москву и обратно.

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    Карина Черных
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