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15:56, 19 сентября 2023Россия

Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО

Медведев напомнил «коллеге» о заигрывании с НАТО и задался вопросом о его судьбе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в связи с обострением в Нагорном Карабахе напомнил в Telegram «коллеге из братской страны» про заигрывания с НАТО и демонстративную поездку его супруги «к врагам» России.

По словам Медведева, однажды «коллега» сказал ему: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете», — на что получил ответ, что судить будут не по биографии, а по поступкам. Однако впоследствии тот проиграл войну, решив возложить ответственность за поражение на Россию.

«Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет...» — задался он вопросом.

В начале сентября супруга армянского премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян посетила Киев для участия в «форуме первых леди и джентльменов». Сообщалось, что во время визита она также намеревалась передать Украине гуманитарную помощь.

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