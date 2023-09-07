Супруга премьера Армении показала фото с Зеленским

Супруга премьера Армении Пашиняна показала фото с президентом Украины Зеленским

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян опубликовала фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

На представленном снимке Акопян жмет руку Зеленскому в рамках «форума первых леди и джентльменов», которой прошел 6 сентября в Киеве.

Темой встречи в этом году стало психическое здоровье. Сообщалось, что во время своего визита Акопян также намеревалась передать Украине гуманитарную помощь.

Ранее Пашинян заявил об ошибочности зависимости от России в сфере безопасности. В Кремле с мнением Пашиняна не согласились. Затем Ереван отозвал своего постпреда в Организации Договора о коллективной безопасности и начал готовиться к оценке по критериям НАТО.