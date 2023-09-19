Медведь залез в дом к россиянам, устроил погром и выпил лимонад

В Красноярском крае медведь залез в дом, устроил погром и выпил лимонад

В Красноярском крае медведь залез в дом через окно, съел всю еду и выпил лимонад. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Короче, Красноярск».

«Пока нас не было в избе, к нам приходил в гости медведь. Выбил одно из окон, залез в избу, навел там бардак, вытащил бак с едой», — рассказала хозяйка участка, уточнив, что среди припасов было десять килограммов сахара, подсолнечное масло, макароны, крупы и лимонад. Бутылку шампанского хищник оставил нетронутой.

На кадрах показан устроенный зверем погром. Медведь залез сразу в две постройки — во втором доме он помял плиту и оставил отпечаток лапы на зеркале.

Ранее житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.