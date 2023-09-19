Голод в мире достиг рекорда

В ООН заявили, что голод в мире достиг наивысших показателей с 2005 года

Число голодающих в мире достигло рекордного с 2005 года уровня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прямую трансляцию ведет The Guardian.

Он также добавил, что сейчас по-прежнему живут в крайней бедности 1,2 миллиарда человек. В то же время неравенство в мире растет: в настоящее время у 10 богатейших людей мира денег больше, чем у 40 процентов населения планеты вместе взятых.

Кроме того, Гутерриш, говоря о глобальных климатических проблемах, призвал мировое сообщество «покончить» с углем. К 2030 году от использования грязного топлива должны избавиться страны ОЭСР (среди них страны Европы, Австралия, США, Турция и другие), к 2040 году — остальные государства. Также, по его словам, развитые страны должны предоставить развивающимся государствам 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата.

Накануне Гутерриш отметил, что к 2030 году будут достигнуты только 15 процентов целей устойчивого развития, включающих в себя борьбу с голодом, нищетой и глобальным потеплением. При этом по многим целям «идет движение в обратном направлении».