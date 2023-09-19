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11:34, 19 сентября 2023Культура

Стало известно о состоянии вдовы Добронравова Пахмутовой

Пахмутова стойко перенесла новость о смерти супруга Добронравова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стало известно о состоянии вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 93-летний композитор Александра Пахмутова стойко перенесла новость о смерти супруга, в браке с которым прожила почти 70 лет, однако, по информации источника, сейчас состояние женщины тяжелое в эмоциональном плане, она постоянно плачет.

«Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное. Сегодня к ней пришло осознание произошедшего. Поэтому пока непросто. Но она — женщина волевая, сильная. Мы все надеемся, что она справится с такой трагедией», — рассказали в окружении композитора.

Сама Пахмутова озвучила свое главное желание сейчас. «Надо проводить Коленьку достойно!» — рассказала вдова Добронравова. Известно, что композитор не отвечает на телефонные звонки и отказывается от участия в телевизионных программах за гонорары.

В ночь на 17 сентября ушел из жизни лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года.

Позже народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко рассказал о состоянии поэта в последние дни его жизни.

Церемония прощания с Добронравовым состоится в среду, 20 сентября, в Концертном зале имени Чайковского. Легендарный поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    Анастасия Астахова
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