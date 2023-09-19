Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 19 сентября 2023Россия

На юге Москвы появился новый парк

Собянин открыл новый парк на юге Москвы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В пойме реки Жужи и на расположенных рядом территориях в районе Нагатино-Садовники на юге столицы открылся новый парк. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До этого здесь были овраги, гаражи, помойки. Сейчас хорошая зона сделана: парк в центре Нагатино-Садовников, в этом году благоустроили набережную, улицу Нагатинскую», — рассказал глава города Сергей Собянин.

На территории площадью около 22 гектаров расчистили заброшенное русло реки, вдоль которого проложили прогулочные маршруты с местами для отдыха. В парке построили лестницы и пешеходные мостики и организовали площадки для выгула собак.

На левом берегу Жужи разместили спортивную зону с площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис, обустроили три поля для стритбола и амфитеатр. Кроме того, в парке появились 14 площадок для мини-футбола, хоккея, воркаута и других активных занятий.

Для детей в парке создали тематическую площадку «Логово разбойника» с большой игровой зоной. Согласно легенде, в XVII веке в этом месте скрывался разбойник Савка, именем которого назвали Савкин овраг.

На территории обустроили 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками, а в Вишневом саду проложили дорожки и разместили лавочки для отдыха. Специалисты привели в порядок межквартальные проезды, вдоль улицы Садовники появились парковки более чем на 350 машиномест.

Ранее Собянин рассказал о преображении территории возле Кировоградских прудов в районе Чертаново Центральное. В прилегающем парке разместили игровое пространство для детей и зону для любителей активного отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

    МИД России пообещал ответить на удаления видео на YouTube

    Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения»

    Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

    Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

    МИД Южной Кореи вызвал посла России

    Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

    Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

    Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости